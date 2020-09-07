ЕС и ВОЗ передали минздраву Азербайджана медицинское оборудование

ЕС и ВОЗ передали минздраву Азербайджана 129 кислородных концентраторов и 60 пульсоксиметров, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на совместное сообщение ЕС, ВОЗ и минздрава.

Это медицинское оборудование доставлено в страну при финансовой поддержке ЕС и в рамках проекта "Инициатива солидарности для здоровья" Регионального офиса ВОЗ по Европе.

"Проект ЕС "Инициатива солидарности для здоровья", инициатором которого является "Team Europe", продолжает поддерживать систему здравоохранения в Азербайджане доставкой защитных масок на первом этапе, а теперь - необходимого оборудования", - сказал руководитель представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

"Это оборудование важно для предотвращения развития серьезных заболеваний у людей, нуждающихся в кислородном лечении", - сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

Европейский Союз 27 марта 2020 года объявил о том, что выделил пакет помощи в размере 30 миллионов евро для предотвращения распространения пандемии, выявления вируса и осуществления мер по борьбы с ним в Восточной Европе и шести странах Кавказа, в том числе, в Азербайджане.