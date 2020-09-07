Омбудсмен Азербайджана навестила в следственном изоляторе Тофига Ягублу

Уполномоченная (омбудсмен) по правам человека Сабина Алиева в рамках деятельности Национального превентивного механизма без предварительного предупреждения посетила следственный изолятор №3 Пенитенциарной службы Министерства юстиции, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

В ходе посещения, организованного на основании Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и требований Конституционного закона Азербайджана "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене)", были рассмотрены условия содержания, вопросы обращения, обеспечение права на питание, оказание медицинской помощи и др.

В рамках визита в конфиденциальном порядке были приняты находящиеся в учреждении несколько лиц, в том числе, Тофиг Ягублу, который, согласно распространившейся информации, отказался от приема пищи.

В ходе приема Ягублу отметил, что предпринял этот шаг в знак несогласия с возбужденным в его отношении уголовным делом и судебным решением.

В ходе посещения, в котором участвовал и врач, являющийся членом Национальной превентивной группы (НПГ) Омбудсмена, во избежание возникновения серьезных проблем со здоровьем Ягублу были даны соответствующие рекомендации по возобновлению приема пищи, а руководству учреждения и медсанчасти - по осуществлению врачебного контроля над его здоровьем.

Во время посещения лицам, содержащимся в изоляторе, была предоставлена информация о полномочиях Омбудсмена, и даны юридические советы по поднятым ими вопросам, некоторые обращения были рассмотрены на месте.

В связи с результатом посещения будет сделано обращение в надлежащие госструктуры, сказали в Аппарате.