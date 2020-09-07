Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в укрепление исламской солидарности и прилагает для этого большие усилия

7 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в нашей стране Сейеда Аббаса Мусави.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию основные моменты из выступления Президента Ильхама Алиева на встрече.

"Азербайджан вносит вклад в укрепление исламской солидарности и прилагает для этого большие усилия. Азербайджан всегда готов приложить дополнительные усилия, направленные на консолидацию исламского мира и решение проблем, существующих между некоторыми странами".

"Наши страны в то же время активно участвуют в формате трехстороннего сотрудничества в области внешней политики. Уже много лет существует формат трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Иран-Турция и Азербайджан-Иран-Россия, и он очень эффективен".

"Связи между соседними странами и развитие этих связей являются гарантом мира и стабильности в регионе. То, что наконец нашел решение вопрос правового статуса Каспийского моря, демонстрирует намерение всех прикаспийских стран, нашу политику и дружбу между этими странами".