Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-иранские двусторонние отношения стремительно развиваются и достигли высокого уровня

7 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в нашей стране Сейеда Аббаса Мусави.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию основные моменты из выступления Президента Ильхама Алиева на встрече.

"Что касается наших двусторонних отношений, то еще раз хочу сказать, что они стремительно развиваются и достигли высокого уровня. В конце июля у меня состоялся телефонный разговор с Президентом господином Роухани. Были обсуждены многие важные вопросы, и мы пришли к договоренности о проведении соответствующими нашими членами правительства в период пандемии встреч в формате видеоконференций, многие встречи уже проведены. Это имеет очень большое значение, потому что мы не хотим терять время. Ведь пандемия, естественно, повлияла на нашу работу".

"Уверен, что в предстоящие годы реализуемые сегодня важные транспортные и энергетические проекты приобретут еще более широкие масштабы. Как вам известно, транспортный коридор Север-Юг может связать не только наши страны, но и все евразийское пространство. Как Иран, так и Азербайджан прилагают огромные усилия для начала функционирования и дальнейшего развития данного коридора".

"Есть хорошие результаты и во всех других сферах - в области инвестирования, электроэнергетики и других отраслях. В том числе, наши связи в военно-технической сфере уже имеют большую историю, достигнуты новые договоренности. Уверен, что наше сотрудничество в этой области будет успешно развиваться и дальше".