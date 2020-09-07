Молодежь Азербайджана готова защищать Родину

Каждый представитель азербайджанской молодежи должен жить идеей отмщения крови наших шехидов.

Об этом в понедельник сказал Trend брат героически погибшего при пресечении военной провокации вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе прапорщика ВС Азербайджана Ильгара Зейналлы Санан Зейналлы, передает Day.Az.

"Да упокоит Всевышний души наших шехидов. Мой брат, пожертвовав своей жизнью во имя Родины, возвысился до вершины шехидства. Мой брат Ильгар был младше меня на год. Сегодня я живу единственной идеей - отомстить за брата и всех наших шехидов. Азербайджан на протяжении истории воспитал множество героев, это продолжается и сегодня. Молодое поколение должно быть более патриотичным, более сильным. Родина принадлежит каждому из нас, земля священна для каждого из нас. Мы в любой момент готовы к бою и ждем приказа Верховного Главнокомандующего. Молодежь должна демонстрировать свой патриотизм, должна быть примером для подрастающего поколения. Я верю в молодежь Азербайджана. Верю, что кровь всех шехидов, наряду с моим братом, пожертвовавшим жизнью за территориальную целостность Азербайджана, будет обязательно отомщена", - сказал Санан Зейналлы.

Он добавил, что с тех пор, как брат стал шехидом, их дом регулярно посещают люди.

"Сегодня, наш дом как очаг шехида посещает множество людей, интересуются историей героизма моего брата. Школьники, студенты, жители села, можно сказать, ежедневно поддерживают связь с нашей семьей. Руководство района, депутаты, регулярно связываются с нами, интересуются нашими проблемами. Это действительно вселяет в нас чувство гордости. Мы гордимся тем, что государство, наш народ, представители интеллигенции не забывают о нас, держат в поле зрения наши проблемы", - добавил Санан Зейналлы.