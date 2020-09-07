В азербайджанской армии высокий уровень патриотизма, боевой дух и воля к победе

Сегодня азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий мира. Наша армия достигла таких высот в результате решительной и целенаправленной работы общенационального лидера Гейдара Алиева в направлении армейского строительства после 1993 года, и большого внимания со стороны Президента Ильхама Алиева после 2003 года,

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

Он сообщил, в период обретения независимости Азербайджаном особенно в 1992-93 годах, когда у власти был тандем ПНФА - Мусават, на фоне хаоса и анархии наша армия разобщенно, вооруженные группировки служили отдельным лицам, в то время представленным во властях.

"В результате внутренних раздоров Армения, пользуясь ситуацией, оккупировала 20 процентов наших земель. Но сегодня азербайджанская армия полностью укомплектована, как с точки зрения материально-технической базы, так и арсенала, военной техники, оснащена самым современным вооружением", - сказал Османов.

Депутат отметил, что среди офицеров и солдатов нашей армии царит высокий дух национального патриотизма, воля к победе и стремление освободить наши земли от оккупации.

"Разумеется, в связи с этим можно привести достаточное количество примеров. Победа азербайджанской армии в 2016 году и освобождение части наших оккупированных земель в результате успешной операции, очередная победа азербайджанской армии в боях на Нахчыванском направлении в 2018 году и предотвращение провокации армении в направлении Товуза в июле этого года, а также другие события из аналогичного ряда, говорят о мощи, силе армии Азербайджана.

Во ходе совместных учений азербайджанской и турецкой армий в течение последнего месяца мы стали очевидцами высокого уровня боеготовности армии Азербайджана, ее оснащенности современным вооружением, высокого патриотизма и боевого духа, что вызывает у азербайджанского народа чувство гордости", - подытожил Джавид Османов.