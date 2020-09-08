Армения могла бы лидировать в рейтинге фальсификаторов

Представители политического руководства Армении каждый раз используют ту или иную международную трибуну для дезориентации широкой аудитории. Если бы существовал рейтинг стран - нарушителей международного права или шкала фальсификаторов, то Армения, вне всяких сомнений, лидировала бы в этом позорном списке.

Президент Армении Армен Саркисян, который вроде как всегда более выгодно смотрелся на фоне малограмотного выскочки Пашиняна, своим недавним выступлением на Глобальном саммите производства и индустриализации доказал, что Армения традиционно генерирует класс политических лжецов, независимо от образования и воспитания.

Даже после того, как глава МИД России Сергей Лавров вынужден был признать, что военные действия на Товузском направлении азербайджанской границы развязала Армения, Саркисян вновь с невозмутимым видом обвиняет в этом Азербайджан.

Выступая на сессии "Восстановление благосостояния в постэпидемическом мире", Саркисян настойчиво пытался представить Армению, как страну, которая якобы выступала с солидарных с мировым сообществом позиций в процессе противостояния пандемии. Саркисян при этом ссылался на недопустимость военных действий в период борьбы с коронавирусом, ничуть не смущаясь тем, что Армения же эти военные действия и осуществила, за которые Саркисян несет не меньшую ответственность, чем Пашинян с Тонояном. Он не препятствовал, когда политическое руководство Армении принимало решение нанести удар по позициям Азербайджана в Товузе, не жалея даже собственных граждан, часть которых умирала от коронавируса, часть от нищеты, а часть погибала на войне за преступные интересы правящей клики. Саркисян не вспомнил о пандемии, и когда приветствовал "выборы" в оккупированном Нагорном Карабахе. Тогда как все международное сообщество осудило этот провокационный политический спектакль, устроенный ереванскими политиками в разгар пандемии.

А тут вдруг разговорился, потому что искусство переложить собственнную вину на внешнего "врага" - это суть и главный тренд армянской национальной политики. При этом Саркисян, президент страны-оккупанта, ответственной за геноцид мирных граждан в Ходжалы, читает мировому сообществу мораль о человеческом достоинстве и человечности, и упрекает Азербайджан в отсутствии здравого смысла.

Но, похоже, здравый смысл отказывает самому Саркисяну, и понять его не сложно. Президенту этой страны приходится постоянно лгать, чтобы хоть как-то облагородить преступную суть государства, которое он вынужден представлять на международной арене.

Что же касается проявления здравого смысла в период пандемии, то Азербайджан одним из первых созвал ряд крупнейших международных форумов с целью объединения усилий международного сообщества в противодействии эпидемии, в том числе Президент Ильхам Алиев выступил с инициативой созыва чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН. Также Азербайджан оказал и материальную поддержку ВОЗ и ряду стран, наиболее пострадавших от пандемии. Армения же в это время попрошайничала и устраивала всевозможные провокации. Возможно, это и есть формула "здравого смысла" по-армянски.

Пока Саркисян пропагандировал армянскую "мораль", в то же время другой армянский моралист - главный виновник кровопролития в Товузе, министр обороны Армении Давид Тоноян ратовал за безопасность. Последний принес в жертву жизни десятков азербайджанских и собственно армянских военных с целью получения дополнительных очков во внутриполитических играх с Пашиняном. А теперь военный преступник Тоноян, выступая на совместном заседании министров обороны стран ОДКБ, СНГ и ШОС в Москве, рассуждает о безопасности на Кавказе.

Что мораль, что безопасность по-армянски - это надругательство над здравым смыслом.

Министр обороны Армении несет личную ответственность за организацию военного нападения на границу Азербайджана в районе Товуза. Эта военная акция была осуществлена Арменией после консультаций Тонояна с послами двух крупных мировых держав. Цели - вовлечение России и стран ОДКБ в большой региональный конфликт, а также столкновение России и Турции.

Тоноян заявил, что Армения намерена протянуть границы своей безопасности до Ближнего Востока и Средиземноморья, и фактически потребовал от ОДКБ обеспечить интересы Армении на территории половины земного шара. То есть, расплачиваться за военные преступления Армении должны Россия, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. Тоноян не скромничал, заявив, что этот огромный регион входит в "сферу стратегических интересов Армении".

Естественно, в качестве угрозы Тоноян обозначил не оккупационную политику Армении и претезии Еревана на территории Азербайджана, Турции, Грузии, а "амбиции Турции".

Тоноян, как пишут армянские СМИ, презентовал на этой встрече "впечатляющую военную победу Армении". Кому презентовал? Москве, Лаврову, Шойгу? Но там хорошо знают, кто спровоцировал войну и кто на самом деле понес поражение, что, как уже было отмечено, подтвердил и Лавров.

Вероятно, после той встречи Шойгу заплакал, потому что Тоноян заявил, что "армянская победа на Кавказе - малая или большая, на деле является победой глобальной безопасности - от евроатлантической до евразийской зон безопасности". То есть, Армения - пуп земли и гарант мировой безопасности. А Россия, США и прочие там "мелкие" государства обязаны ублажать двуличный Ереван во "благо" глобальной безопасности.

Алла Михайлова