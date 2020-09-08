Московский комсомолец: "Пашинян испытывает ОДКБ диверсиями"

Ереван маскирует внутренние проблемы внешней угрозой

Несмотря на то, что бои на азербайджано-армянской границе, начавшиеся в июле, утихают, напряжённость между Ереваном и Баку никуда не делась. В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил территорию Нагорного Карабаха. В условиях необходимости поиска компромисса такой шаг можно расценить как свидетельство неспособности Еревана к диалогу и попыток завуалировать внутриполитические проблемы, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Демонстрация превосходства

Ещё 30 августа Никол Пашинян посетил территорию непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" ("НКР"), где обсудил с местным командованием углубление сотрудничества. Днём ранее в "НКР" приехал армянский министр обороны Давид Тоноян. Кроме того, с 25 до 31 августа жена премьера Анна Акопян в рамках инициативы "Женщины во имя мира" прошла недельный курс боевой подготовки в одной из воинских частей Нагорного Карабаха и устроила фотоссесию в военной форме с автоматом, нацеленным на невидимого противника. Тем самым она подчеркнула милитаристский уклон действующего режима, что не ускользнуло от внимания в Баку.

Визиты прошли в преддверии годовщины оккупации войсками Армении Губадлинского района Азербайджана, что до сих пор не признано ни международным сообществом, ни Баку, а также - всего через полтора месяца после обострения на азербайджано-армянской границе. Тогда, по версии Еревана, 12 июля диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) на УАЗе якобы совершила попытку пересечь пограничную линию, в результате чего Армения открыла огонь. Однако странность этой версии подмечал и сам премьер Пашинян: в ходе заседания правительства он засомневался, что ВС Азербайджана таким странным образом пытались занять новые позиции.

Россия как медиатор

Москва, имеющая тесные контакты как с Баку, так и с Ереваном, сохраняет за собой роль основного посредника в урегулировании двустороннего конфликта, при этом Россию и Армению связывают союзнические обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пашинян имеет сложную историю взаимоотношений со структурой, но это не мешает ему разыгрывать фактор интеграционного проекта. В разгар июльского обострения он принял участие в Евразийском межправительственном совете в Минске, хотя перед этим отказался прилетать в Москву на парад Победы, сославшись на пандемию. Но "навести мосты" по линии ОДКБ тогда ему не удалось - заседание Организации по пограничному обострению так и не состоялось. Армянский премьер сам частично дискредитировал отношения Еревана с партнёрами по ОДКБ: ещё находясь в оппозиции, он выступал за выход из Организации, а после прихода к власти арестовал генсека Юрия Хачатурова и долго блокировал назначение нового.

Несмотря на то, что Россия не спешит вставать на чью-либо сторону и призывает к диалогу, риторика Москвы прозрачна. "Своего рода спусковым крючком послужил и географический фактор: решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Труд", говоря об июльском обострении. Он добавил, что ситуация вокруг объекта, расположенного в 15 километрах от экспортных азербайджанских трубопроводов, запустила "маховик противостояния".

А 1 сентября российский министр подчеркнул необходимость переговоров между Арменией и Азербайджаном в существующем двустороннем формате.

Армянские ДРГ: знак некачества

Минобороны Азербайджана с начала июльского обострения сообщает о заброске на свою территорию армянских ДРГ. В Ереване это отрицают, но странным образом. Так, на сообщение Баку о пленении 23 августа командира группы, готовившей провокацию в Геранбойском районе, спикер минобороны Армении Шушан Степанян заявила: офицер Гурген Алавердян пропал, когда "заблудился при проверке боевых позиций" из-за плохой погоды. Тем самым она фактически признала просчеты в боевой подготовке войсковых разведчиков. И это не впервые: Серж Саргсян, будучи президентом до "бархатной революции", заявлял о неэффективности своей разведки в преддверии апрельской войны 2016-го.

Тогда своих должностей лишились замминистра обороны Алик Мирзабекян, начальник управления разведки Генштаба Аршак Карапетян и начальник войск связи Комитас Мурадян. Попытка переложить на них ответственность вызвала скепсис в Ереване. Эксперты замечали - в армии налицо проблемы с материально-техническим обеспечением, связанные с коррупцией: армянские военнослужащие нередко созваниваются по мобильным телефонам, а разговоры перехватывают азербайджанские ВС.

"Маленькая победоносная война" Пашиняна

Обострение на границе многие вполне обоснованно связывают с кризисом внутри Армении. Позиции Пашиняна стремительно проседают. Пандемия коронавируса серьёзно ударила по его рейтингам. Часть населения считает, что правительство не смогло дать адекватный ответ эпидемии COVID-19. Кроме того, премьер попытался использовать сложную эпидемиологическую ситуацию для подавления инакомыслия и провёл ряд неоднозначных перестановок, в том числе в силовых структурах. Разумеется, страдает на фоне пандемии и экономика Армении, и без того не слишком мощная.

В этих условиях эскалация вполне логична, поскольку отвлекает население от внутренних проблем. Впрочем, в этот раз испытанная тактика отвлечения внимания уже не срабатывает, а армянская оппозиция всё громче заявляет о себе.

Давление на Пашиняна идёт с разных сторон. С критикой на премьера обрушиваются экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян, отправленный в отставку в сентябре прошлого года, и зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян, занимавший ранее пост посла Армении в Ватикане.

Оба в состоянии подогревать общественное недовольство за счёт активного присутствия в медийном пространстве, да и Ванецян за время нахождения на посту главы спецслужбы "оброс" связями в Москве. При этом не исключено и объединение этих фигур в единую силу по принципу "враг моего врага - мой друг": Ванецян, например, открыто выражает поддержку основателю партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, лишённому депутатской неприкосновенности.

Симптоматично, что и Кремль не демонстрирует однозначной симпатии армянскому премьеру. От внимания наблюдателей не ускользнуло, что 31 августа Путин официально поздравил с днём рождения экс-президента Армении Роберта Кочаряна - одного из главных оппонентов Пашиняна, которого последний неоднократно и безуспешно пытался отправить в тюрьму.