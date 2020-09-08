Не поддержав Грузию, Армения осталась верна своей подрывной политике

На сессии Генеральной Ассамблеи ООН третьего сентября 2020 года путем голосования был принят выдвинутый грузинской стороной проект резолюции под названием "Статус беженцев и вынужденных переселенцев из регионов Абхазия и Цхинвали/Южная Осетия Грузии". Азербайджан, проводящий под руководством Президента Ильхама Алиева сбалансированный курс внешней политики, который позитивно воспринимается на международной арене, как всегда, проголосовал за проект резолюции. Не имеющая же нормальной стратегии двустороннего и многостороннего сотрудничества Армения, вновь продемонстрировав свое лицемерие, не приняла участие в голосовании.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, данная резолюция признает права всех беженцев и вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии вернуться на свои родные земли и подчеркивает недопустимость насильственного изменения демографической ситуации.

"Армения, которая выдает себя за друга Грузии, не поддержала резолюцию, тем самым нанеся очередной удар по этой стране и ее территориальной целостности. Армения не только враждует с Азербайджаном, но и проводит подрывную политику в регионе в целом, нанося ущерб его стабильности и создавая серьезную угрозу. Наверняка, грузинское правительство, общество, некоторые круги, которые время от времени используют неприемлемую риторику в отношении Азербайджана, те, кто допустил установку памятника участнику оккупации территорий Азербайджана Михаилу Авакяну, сделают должный вывод из этого голосования. Оно наглядно показало кто друг Грузии, а кто враг", - сказала Гасанова.