Сахиба Гафарова совершит визит в Турцию

Первый официальный визит спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова совершит в Турцию.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис, визит делегации парламента во главе с председателем Сахибой Гафаровой в Турцию состоится 10 сентября.

В составе делегации глава Рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфат Аскеров, депутаты Севиль Микаилова, Фазиль Мустафа, Эльшан Мусаев, Турал Гянджалиев, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В рамках визита члены делегации ознакомятся с работой парламента в Великом национальном собрании Турции, процессом законотворчества, обменяются мнениями с турецкими коллегами.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проведет встречу с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. На встрече будут обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межпарламентских связей, дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества, реализация глобальных проектов, совместно осуществляемых двумя странами, пути решения региональных конфликтов.

Предусмотрены также встречи Гафаровой с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими официальными лицами.

В ходе визита парламентская делегация посетит Мавзолей Ататюрка (Anıtkabir) в Анкаре, ознакомится с историческими достопримечательностями города.

Визит завершится 12 сентября.