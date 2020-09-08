Атакой на Азербайджан Пашинян пытался отвлечь население от экономических проблем

Американский новостной сайт Oilprice.com, анализирующий ситуацию по нефти и газу, а также альтернативной энергетике и геополитике, опубликовал статью, в которой приводятся подробности армянской провокации в июле на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении.

Издание отмечает, что целью атаки Еревана на данном участке территории является близость критически важной инфраструктуры Азербайджана, такой как нефте- и газопроводы, которые снабжают Европу, транзитный наземный маршрут Европа-Азия, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Азербайджан с Турцией, автомагистраль М2, соединяющая Азербайджан и Грузию, и коридор Lapis Lazuli, мультимодальный торговый маршрут, пролегающий из Афганистана в Турцию.

В публикации подчеркивается, что пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб экономике Армении и стала причиной внутреннего давления на правительство Пашиняна. Экономика резко пошла на спад также из-за ограничившейся торговли с Ираном, отмечается в статье.

Издание приходит к выводу, что нападение на Азербайджан могло быть попыткой правительства Пашиняна отвлечь людей от экономических проблем страны. Еще одной версией по мнению автора публикации является желание Еревана нанести ущерб Баку в период низких цен на нефть, а также за три месяца до начала поставок азербайджанского природного газа с месторождения Шахдениз в Европу через Южный газовый коридор (ЮГК).

"После атаки армян на Товуз Турция выразила полную поддержку Азербайджану. Причиной тому является беспокойство Анкары по поводу надежности транспортных линий, поскольку они являются единственными сухопутными маршрутами из Турции (и Европы) на Кавказ, в Среднюю Азию и Китай, без участия России и Ирана", - пишет автор статьи.

Далее в статье отмечается, что США и европейские страны не проявляют интереса к решению нагорно-карабахского конфликта, поэтому искать решение должны сами участники конфликта наряду с региональными державами.

Издание подчеркивает необходимость изменения формата переговорного процесса. Одним из решений может быть перезагрузка Астанинского процесса, поскольку, по мнению автора статьи, Иран, Россия и Турция больше заинтересованы в урегулировании конфликта нежели остальные члены ОБСЕ. "Но Армения, вероятно, откажется от любого формата, где будет участвовать Турция", - отмечается в публикации.

Как пишет автор статьи, не исключается включение в процесс урегулирования конфликта стран Центральной Азии. Отмечается, что у государств ЦА будет высокий интерес в решении армяно-азербайджанского конфликта, поскольку безопасные сухопутные транспортные маршруты на север через Кавказ являются необходимым дополнением к южным маршрутам, проходящим через Иран или Пакистан.

Издание отмечает важность диверсификации вооружений и военной техники для Азербайджана. Как напоминает Oilprice.com, в 2019 году Баку и Анкара подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной промышленности. Также Баку полезно сотрудничать в военной сфере с Израилем, Японией, Украиной и Южной Кореей, которые могут поставить высококачественное оружие, считает автор публикации.

Что касается отношений с европейскими странами, то им постоянно следует напоминать о важности энергетической безопасности и представлять Кавказ в качестве ключа к обеспечению Европы безопасными поставками энергоснабжения.

В заключении Oilprice.com отмечает, что атака на Товуз открывает возможность для Азербайджана избежать бесполезный переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ и рассмотреть вопрос о новом переговорном процессе, активизировать отношения с соседями из Центральной Азии, а также подчеркнуть важность региона для энергетической безопасности Европы.

Байрам Эльшадов