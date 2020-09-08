Джейхун Байрамов на переговорах с генсеком Тюркского совета

8 сентября этого года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) Багдадом Амреевым.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы министерства мностранных дел, Дж.Байрамов с удовлетворением высказался о деятельности ССТГ, успешном проведении в Баку последнего саммита организации, а также о сотрудничестве Азербайджана с Тюркским советом.

Министр отметил опирающуюся на нормы и принципы международного права, резолюции Совета безопасности ООН и решения других международных организаций принципиальную позицию Тюркского совета в связи с оккупационной политикой Армении, представляющей главную угрозу безопасности Азербайджана, поблагодарил за это генерального секретаря.

Б.Амреев высоко оценил участие и роль Азербайджана в Тюркском совете, отметил, что последний Бакинский саммит стал качественно новым этапом в деятельности организации. Он поздравил Азербайджан с успешным председательством в Тюркском совете, выразил уверенность в том, что до следующего председательства Азербайджан успешно продолжит руководить организацией.

Было отмечено, что Тюркский совет всегда поддерживает справедливую и опирающуюся на международное право позицию Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества, осуществляемого в рамках Тюркского совета, организации очередного саммита, а также о путях развития организации.