https://news.day.az/politics/1268974.html Полад Бюльбюльоглу обсудил с замглавы МИД России нагорно-карабахский вопрос
Полад Бюльбюльоглу обсудил с замглавы МИД России нагорно-карабахский вопрос
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу во вторник обсудили вопросы региональной безопасности, в частности, нагорно-карабахский вопрос.
Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействия на международных площадках, а также региональной безопасности, включая проблематику нагорно-карабахского урегулирования", - указали в дипведомстве.
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