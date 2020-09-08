Полад Бюльбюльоглу обсудил с замглавы МИД России нагорно-карабахский вопрос

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу во вторник обсудили вопросы региональной безопасности, в частности, нагорно-карабахский вопрос.

Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействия на международных площадках, а также региональной безопасности, включая проблематику нагорно-карабахского урегулирования", - указали в дипведомстве.