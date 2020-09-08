https://news.day.az/politics/1269052.html Яшар Алиев награжден орденом "За службу Отечеству" второй степени - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Яшар Алиев награжден орденом "За службу Отечеству" второй степени - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Яшара Адильхан оглу Алиева орденом "За службу Отечеству" второй степени за особые заслуги в деле строительства национального государства в Азербайджане.
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