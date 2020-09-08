Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Таджикистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Мы рады укреплению государственной независимости дружественного Таджикистана, его успехам в области социально-экономического развития и росту авторитета на международной арене.

Наши страны объединяют традиционные отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что наши двусторонние связи, основанные на взаимном доверии и поддержке, будут и дальше развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших народов.

Хочу подчеркнуть, что народ Азербайджана солидарен с дружественным таджикским народом в борьбе с пандемией COVID-19, с которой столкнулся мир.

Уважаемый Эмомали Шарифович, в столь радостный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Республике Таджикистан спокойствия и благосостояния", - говорится в письме главы государства.