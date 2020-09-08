Изменен состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 сентября подписал распоряжение об изменениях в распоряжении Президента Азербайджана "Об утверждении нового состава Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана" " 1792 от 19 февраля 2016 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, состав Комиссии, утвержденной первой частью вышеуказанного распоряжения, дается в следующей редакции:
"Председатель комиссии
Самир Нуриев - руководитель Администрации Президента Азербайджана
Члены Комиссии
Фуад Алескеров - помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана
Гюндуз Керимов - заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджана, помощник Первого вице-президента Азербайджана
Фикрет Мамедов - министр юстиции Азербайджана
Вилаят Эйвазов - министр внутренних дел Азербайджана
Али Нагиев начальник Службы государственной безопасности Азербайджана
Аллахшукюр Пашазаде - шейхульислам, председатель Управления мусульман Кавказа
Ахлиман Амипрасланов - депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель комитета по здравоохранению
Захид Орудж - депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель комитета по правам человека
Фазиль Мустафа - депутат Милли Меджлиса Азербайджана, заместитель председателя комитета культуры
Азай Гулиев - депутат Милли Меджлиса Азербайджана
Садагат Велиева - депутат Милли Меджлиса Азербайджана
Айнур Софиева - заместитель председателя Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей
Рашад Меджидов - секретарь Союза писателей Азербайджана, член правления Совета печати Азербайджана
Алимамед Нуриев - руководитель Фонда исследований "Конституция"
Бейимханым Вердиева - руководитель Фонда "Хан Шушинский"
Мехрибан Велиева - директор лицея имени академика Зарифы Алиевой
Секретарь Комиссии
Кямаля Исмайлова - заведующая сектором по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана".
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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