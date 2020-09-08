Изменен состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 сентября подписал распоряжение об изменениях в распоряжении Президента Азербайджана "Об утверждении нового состава Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана" " 1792 от 19 февраля 2016 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, состав Комиссии, утвержденной первой частью вышеуказанного распоряжения, дается в следующей редакции:

"Председатель комиссии

Самир Нуриев - руководитель Администрации Президента Азербайджана

Члены Комиссии

Фуад Алескеров - помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана

Гюндуз Керимов - заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджана, помощник Первого вице-президента Азербайджана

Фикрет Мамедов - министр юстиции Азербайджана

Вилаят Эйвазов - министр внутренних дел Азербайджана

Али Нагиев начальник Службы государственной безопасности Азербайджана

Аллахшукюр Пашазаде - шейхульислам, председатель Управления мусульман Кавказа

Ахлиман Амипрасланов - депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель комитета по здравоохранению

Захид Орудж - депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель комитета по правам человека

Фазиль Мустафа - депутат Милли Меджлиса Азербайджана, заместитель председателя комитета культуры

Азай Гулиев - депутат Милли Меджлиса Азербайджана

Садагат Велиева - депутат Милли Меджлиса Азербайджана

Айнур Софиева - заместитель председателя Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей

Рашад Меджидов - секретарь Союза писателей Азербайджана, член правления Совета печати Азербайджана

Алимамед Нуриев - руководитель Фонда исследований "Конституция"

Бейимханым Вердиева - руководитель Фонда "Хан Шушинский"

Мехрибан Велиева - директор лицея имени академика Зарифы Алиевой

Секретарь Комиссии

Кямаля Исмайлова - заведующая сектором по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана".

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.