Армянскую провокацию в Товузском направлении Азербайджана обсудят в ПАСЕ

Военные действия между Арменией и Азербайджаном будут обсуждены на заседании пленарного комитета ПАСЕ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заседание состоится 10 сентября 2020 года и содокладчиками по Азербайджану на нем выступят Стефан Шеннах и Роджер Гейл.

Вступительное заявление сделает Эгидиюс Варейкис, председатель подкомитета ПАСЕ по конфликтам между государствами-членами Совета Европы.

Напомним, что глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, депутат Турал Гянджалиев седьмого сентября на заседании комитета по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев Парламентской ассамблеи Совета Европы поднял вопрос в связи с незаконным переселением армян из Ливана на оккупированные территории Азербайджана.

До сведения делегаций ПАСЕ было доведено, что политическое руководство Армении на фоне поддержки мирового сообщества Ливану в связи с гуманитарным кризисом после взрыва в Бейруте, строя политическую игру на страданиях погибших, пытается закрепить свою оккупационную политику.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.