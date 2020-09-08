ЕСПЧ отклонил иск Армении по делу Рамиля Сафарова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск Армении в связи с азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, иск двух заявителей - деда убитого в Будапеште армянского офицера Гургена Маркаряна Самвела Миносяна и Айка Мукучяна против Азербайджана и Венгрии не был удовлетворен.

Суд отклонил претензии о взаимосвязи инцидента с государством Азербайджан, расценив убийство Гургена Маркаряна как личный поступок Рамиля Сафарова.

В другом решении суда указано, что по факту экстрадиции Рамиля Сафарова в Азербайджан не выявлено процессуальных нарушений, и иски против Венгрии также были отклонены.

Как сообщил во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), член делегации Азербайджана в ПАСЕ Асим Моллазаде ЕСПЧ отклонил иск Армении против Азербайджана и Венгрии в связи с делом Рамиля Сафарова.

"Также было проведено заседание политического комитета ПАСЕ, в ходе которого был обсужден данный вопрос, а также совершенная в прошлом месяце Арменией в Товузском направлении госграницы военная провокация. На заседании мы в очередной раз разоблачили ложь армян", - сказал Моллазаде.