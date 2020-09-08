Хикмет Гаджиев провел переговоры с действующими в Стамбуле представителями международных медиа

Продолжается визит в Турцию делегации, возглавляемой помощником Президента Азербайджана-заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, восьмого сентября руководитель азербайджанской делегации Хикмет Гаджиев встретился и провел обсуждения с представителями международных медиа-структур, действующими в Стамбуле.

"Было очень приятно встретиться и провести открытый диалог с представителями международных медиа, действующими в Стамбуле. Мы провели широкие обсуждения на тему армяно-азербайджанского конфликта, по региональным и международным вопросам", - написал помощник Президента о встрече на своей странице в Twitter.

Подчеркнув значение проведенных встреч, Хикмет Гаджиев отметил: "Мы провели подробные обсуждения по различным направлениям медиа-сферы. Считаем, что есть большой потенциал для сотрудничества. Турция в последнее время приобрела большой опыт в подготовке документальных и художественных фильмов. Турецкое телевидение обладает хорошими возможностями с точки зрения как технологий, так и создания контента. В этом смысле есть широкие возможности и большие ресурсы для сотрудничества".

Отметим, что трехдневный визит завершится 8 сентября.

Напомним, что главная цель визита азербайджанской делегации в Турцию заключается в создании единой медиа-платформы между нашими странами, проведении обмена новостями, специалистами и мнениями, а также дальнейшей активизации деятельности по более близкому ознакомлению мира с обеими странами посредством социальных медиа.

В состав делегации входят руководитель сектора информационного обеспечения Первого вице-президента Азербайджана Фархад Амирбеков, председатель Правления Азербайджанского государственного информационного агентства Аслан Асланов, председатель Национального совета телевидения и радио Исмет Саттаров, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации (ФПСМИ) Ахмед Исмайлов, председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание" Ровшан Мамедов, генеральный директор Общественной телерадиовещательной компании (ОТВ) Балакиши Гасымов.