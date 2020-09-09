Милли Меджлис сегодня обсудит 9 вопросов

Сегодня парламентский комитет по труду и социальной политике проводит заседание, на повестке которого девять вопросов.

Как передает Day.Az, на заседании представлен отчет о работе, проведенной в комитете за время осенней и внеочередных сессий 2020 года, рассматривается план работ для осенней сессии комитета.

Члены комитета обсуждают законопроекты о поправках в Налоговый кодекс, в закон "Об образовании", "О социальной защите детей, утративших родителей и лишенных родительской опеки", "О социальных пособиях", "О правах ребенка", "Об общем образовании" (все в первом чтении), поправки в Трудовой кодекс, Уголовный кодекс, Кодекс об административных проступках, в законы "О предпринимательской деятельности", "О государственной службе", "О страховании от безработицы", "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год", "Об образовании (специальном обучение) лиц с ограниченными возможностями здоровья", "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре", "О дошкольном образовании", "О профессиональном образовании", "О правах лиц с инвалидностью".