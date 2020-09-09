Ильгару Мамедову выплачена компенсация в 234 тыс. манатов

Правительство Азербайджана выплатило председателю партии REAL Ильгару Мамедову компенсацию за моральный ущерб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Верховного суда.

Решением пленума Мамедову было выплачено 234 тысячи манатов наличными.

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