Пашиняновская Армения разрывает культурные связи с Россией

Правительство Армении, пришедшее к власти в результате антироссийской "бархатной" революции, продолжает делать недружелюбные жесты в адрес Москвы.

Согласно недавно принятому в Армении закону "Об аудиовизуальных медиа", с 1 января 2021 года гостелевидение Армении исключит из сетки вещания все иностранные каналы якобы для того, чтобы обеспечить "информационную и языковую безопасность" страны. Примечательно, что закон касается преимущественно российских телеканалов.

На фоне этого глава Демократической партии Армении, бывший депутат Национального собрания республики Арам Саргсян в интервью Федеральному агентству новостей сделал ряд откровенных заявлений об истинных причинах данного решения. По его словам, перевод телеканалов РФ в разряд иностранных шел под давлением захвативших власть в Армении "соросят". Он также добавил, что хоть по кабельным сетям в Армении и можно смотреть любые телепрограммы, но позволить себе кабельное телевидение может чуть более половины всего населения страны.

Экс-депутат подчеркнул, что автоматический перевод русского языка в разряд иностранного свидетельствует о том, что меняется сам вектор армянской политики.

"Российское телевидение - не враг, а друг. Оно не вмешивалось и не вмешивается в наши внутренние дела, так что пресловутый довод об "информационной безопасности" также не выдерживает никакой критики", - посетовал Саргсян.

Запрет российских телеканалов глава Демпартии связал с влиянием наводнивших республику многочисленных НКО и соросовской компании, которые особо активизировались в Армении в последние два года - то есть сразу когда к власти пришел нынешний премьер-министр Никол Пашинян в апреле 2018 года.

Саргсян в частности отметил, что эти антироссийские силы выступают против формирования в будущем общего цивилизационного поля с Россией. "Но очень многие в Армении не собираются спокойно смотреть на то, как подобные силы пытаются расстроить наши отношения. Ведь от того, какими будут контакты с Москвой, напрямую зависит и национальная безопасность Армении. Это будет влиять и на отношение россиян к нашим соотечественникам, которые живут и работают в России, а таких - около трех миллионов. И это ведь не только сезонные рабочие, но и коренные россияне", - предупредил он.

Бывший депутат далее напомнил, несмотря на то, что Армения по-прежнему остается членом Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза, о доверительных отношениях Армении и России не может быть и речи. "Доверительные отношения надо подтверждать делами. Но не такими, как исключение российских каналов из общественного телевещания", - отметил экс-депутат.

Саргсян подчеркнул, что надо быть полным идиотом, чтобы резать связи c Россией по-живому и отказываться от союзнической политики со страной, которая естественным образом является защитником национальной безопасности Армении.

Таким образом, очевидно, что запрет российских телеканалов вытекает из реальной цели Пашиняна, с которой он ворвался во власть, - вырвать Армению из "тесных объятий" Кремля с последующим уходом на Запад.

Байрам Эльшадов