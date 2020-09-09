Госслужбе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу выделены 3,866 миллиона манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 сентября подписал распоряжение о мерах по модернизации единой электронно-информационной системы Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится, что с целью коренного изменения в сфере средств безопасности, технических и программных средств в единой электронно-информационной системе Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственной службе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу выделяются 3,866 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.