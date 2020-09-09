Сегодня азербайджанская молодежь растет в духе патриотизма и готова отомстить за наших шехидов.

Об этом в среду сказал Trend отец героически погибшего при пресечении военной провокации вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе прапорщика ВС Азербайджана Ильгара Зейналлы - Аяз Зейналлы, передает Day.Az.

Он сообщил, что в Азербайджане на протяжении всей истории были героические сыновья, они растут и сегодня.

"Азербайджанский народ - сильный и патриотичный. Каждый сын Азербайджана готов отдать свою жизнь за Родину. И мой сын был одним из них. Сегодня каждый из нас готов встать на защиту Отечества. Каждый выросший на азербайджанской земле должен отдать долг Родине. Мы ждем приказа Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Если приказ будет отдан, то мы мобилизуемся для освобождения своих земель от оккупации", - сказал Аяз Зейналлы.

Он подчеркнул важность воспитания молодого поколения в духе патриотизма.

"Родина - мать, каждый должен ее защищать. Рекомендую азербайджанской молодежи учить патриотизму и подрастающее поколение. Я горжусь, что воспитал сына-патриота, сына-шехида. Хотя утрата сына тяжела, быть отцом шехида - гордость!", - сказал Аяз Зейналлы.