Иран позитивно оценивает расширение торговых связей с Азербайджаном

Несмотря на введение Вашингтоном санкций против Тегерана, торговые отношения между Ираном и Азербайджаном расширились, что позитивно оценивается Ираном.

Об этом в среду сказал Trend иранский политолог Ильяс Вахеди, передает Day.Az.

По его словам, Азербайджан - одна из важнейших стран Южного Кавказа, Черноморского и Каспийского регионов.

"Отношения между Ираном и Азербайджаном могут получить дальнейшее развитие не только за счет двусторонней торговли, но и за счет совместных инвестиционных и производственных проектов, региональных и международных торговых соглашений. Международный коридор "Север-Юг", объединив Индию, Иран, Азербайджан, Россию и несколько других стран, может в разы расширить экономическое сотрудничество", - сказал Ильяс Вахеди.

Политолог добавил, что помимо этого, Иран является для Азербайджана южными воротами в международные воды. Иран может соединить Азербайджан с Ближним Востоком, Индийским океаном и африканским континентом.

"За последние 2-3 года ведутся обсуждения в направлении сотрудничества в сфере обороны и безопасности, что можно оценить крайне позитивно. Поскольку это очень важно как для обеих стран, так и для всего региона в целом", - подытожил Ильяс Вахеди.

Отметим, что согласно данным Таможенной администрации Ирана, с марта прошлого года по март этого года Иран экспортировал в Азербайджан продукцию стоимостью в 429 миллионов долларов.