В Баку полиция пресекла проведение уличного шествия

9 сентября примерно в 15.00 20-25 человек, нарушив требования Закона Азербайджанской Республики "О свободе собраний", на улице Истиглалият в Сабаильском районе попыталась провести уличное шествие без согласования с Исполнительной властью города Баку.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении полиции города Баку, сотрудники полиции, патрулировавшие территорию, предотвратили попытку провести незаконное уличное шествие.

Задержанных или арестованных нет.