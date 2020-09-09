https://news.day.az/politics/1269315.html В Баку полиция пресекла проведение уличного шествия - Заявление
В Баку полиция пресекла проведение уличного шествия - Заявление
9 сентября примерно в 15.00 20-25 человек, нарушив требования Закона Азербайджанской Республики "О свободе собраний", на улице Истиглалият в Сабаильском районе попыталась провести уличное шествие без согласования с Исполнительной властью города Баку.
Как сообщили Day.Az в Главном управлении полиции города Баку, сотрудники полиции, патрулировавшие территорию, предотвратили попытку провести незаконное уличное шествие.
Задержанных или арестованных нет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре