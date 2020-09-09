Мнения, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым на встрече с послом Ирана, - призыв ко всему миру

Зверства, совершенные Арменией против исторических и религиозных памятников на оккупированных территориях Азербайджана, являются преступлением против всего человечества. Свои суждения по этому поводу должны высказать влиятельные международные организации и мировые державы.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Солтан Мамедов, передает Day.Az.

Он отметил, что мнения, которые озвучил Президент Ильхам Алиев, принимая посла Ирана, являются призывом к мусульманскому и всему остальному миру.

"Потому что помимо проведения агрессивной политики, Армения целенаправленно уничтожает на оккупированных территориях национальное и культурное наследие Азербайджана, религиозные памятники исламской культуры", - сказал депутат.

Он отметил, что данные действия страны-оккупанта противоречат "Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта", "Европейской конвенции об охране археологического наследия", "Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия" ЮНЕСКО.

"Это правовая сторона вопроса. То есть в международном праве предусмотрен однозначный подход к такому поведению. Но сколько государств на практике заняли жесткую позицию в отношении преступлений, совершенных Арменией против исторических, культурных и религиозных памятников? Возможно, и были приняты какие-то документы, звучали заявления. Однако конкретные санкции не введены. Есть и моральная сторона вопроса. Ведь каждый образец национального и культурного наследия - это богатство не только отдельных народов, но и всего человечества. Из памятников истории и культуры на оккупированных территориях 13 считаются памятниками мирового значения. Поэтому охрана памятников истории, культуры и духовного наследия - долг человечества и мирового сообщества. К сожалению, мы видим безразличие мира", - подчеркнул Солтан Мамедов.

Депутат отметил, что ничто не может оправдать тот факт, что мусульманский мир демонстрирует молчание по поводу разрушения Арменией религиозных памятников и мечетей на оккупированных территориях Азербайджана. Ни национальные интересы страны, ни нынешняя политическая конъюнктура не оправдывают того, что мусульманские страны молчат в столь деликатных вопросах. В частности, это касается стран, которые пытаются выдать себя за защитников исламских ценностей и претендуют на право говорить от имени мусульманского мира.

"Считаю, что масштаб ущерба, нанесенного Арменией религиозным и культурным памятникам, неизмерим. Как определить масштаб ущерба, нанесенного человечеству разрушением пещер Азых и Таглар, курганов Гаракопек, Узерликтепе и десятков других подобных памятников, которые являются одними из первых мест стоянок человека?! Это в целом неуважение к истории, культуре и человечества", - добавил Солтан Мамедов.