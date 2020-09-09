Армяне распространяют нелепый фейк о Баку

В социальных сетях опубликовано и распространяется фейк видео, на котором в центре Баку якобы гуляют граждане Армении.

На кадрах, снятых на мобильный телефон возле Центра Гейдара Алиева, неизвестные называют Баку "древним армянским городом" и передают "привет спецслужбам Азербайджана".

Как удалось выяснить Day.Az, любительская съемка действительно была сделана на мобильный телефон в Баку, однако, если чуть внимательнее посмотреть кадры, сразу становится ясно, что это дешевый монтаж - звук был наложен поверх видео, которое армяне нашли в Интернете.

Данный фейк является жалкой и тупой попыткой армян ответить на известные видеокадры, снятые двумя азербайджанцами в Ереване. На видео, опубликованном в мае этого года, наши соотечественники, отметив, что спецслужбы Армении категорически не умеют работать, сказали, что находятся в древнем азербайджанском городе Иреван и пообещали всем, что очередное видео снимут в древнем азербайджанском городе Шуша.