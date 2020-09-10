USAID выделило Азербайджану более $4 млн

В рамках реакции USAID на глобальную проблему (COVID-19) в Азербайджане реализуются три проекта, сообщили Trend в представительстве Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане, передает Day.Az.

По данным ведомства, в настоящее время USAID выделило более четырех миллионов долларов на экономические и оздоровительные мероприятия против пандемии COVID-19 в Азербайджане. Эти средства направлены на обеспечение продовольствием и средствами гигиены более 7000 человек уязвимой категории, а также на информирование людей о шагах, которые необходимо предпринимать для предотвращения распространения вируса.

Также было сказано, что в Азербайджане реализуется ещё несколько проектов. Одним из таких проектов является Общественная деятельность во имя устойчивости. В этом проекте уделено особое внимание молодежи и женщинам. В рамках этого проекта USAID и ООН провели тренинги по компьютерным навыкам, английскому языку, бухгалтерскому учету, финансам и управлению бизнесом более 190 молодым людям, относящимся к уязвимым группам в стране. Также были проведены три ярмарки труда, в которых приняли участие около 750 человек. Данный проект гарантирует, что молодежь будет развиваться в позитивном ключе и внесёт пользу в общество.

Отметим, что USAID с 1991 года в целом выделило Азербайджану более 377 миллионов долларов США в качестве гуманитарной помощи для поддержки сферы здравоохранения, а также экономических и демократических реформ в стране.