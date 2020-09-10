Азербайджан утвердит Соглашение об интеллектуальной собственности в СНГ

Сегодня на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству был вынесен на обсуждение законопроект "Об утверждении Соглашения о взаимодействии таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности государств-участников Содружества Независимых Государств".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Соглашении "О взаимодействии таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности государств-участников Содружества Независимых Государств", подписанном на заседании Совета глав правительств СНГ в городе Ашхабад 31 мая 2019 года, отражены условия Азербайджанской Республики.

В документе отмечается, что никакие права, обязательства и положения, указанные в Соглашении, не будут применяться к деятельности Азербайджанской Республикой в отношении Республики Армения, а также оккупированных территорий Азербайджана до освобождения оккупированных территорий Азербайджанской Республики и полного устранения последствий оккупации.

По итогам обсуждений законопроект был рекомендован пленарному заседанию Милли Меджлиса.