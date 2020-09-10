Азербайджан утвердит Соглашение об интеллектуальной собственности в СНГ - с исключением для Армении
Сегодня на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству был вынесен на обсуждение законопроект "Об утверждении Соглашения о взаимодействии таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности государств-участников Содружества Независимых Государств".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Соглашении "О взаимодействии таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности государств-участников Содружества Независимых Государств", подписанном на заседании Совета глав правительств СНГ в городе Ашхабад 31 мая 2019 года, отражены условия Азербайджанской Республики.
В документе отмечается, что никакие права, обязательства и положения, указанные в Соглашении, не будут применяться к деятельности Азербайджанской Республикой в отношении Республики Армения, а также оккупированных территорий Азербайджана до освобождения оккупированных территорий Азербайджанской Республики и полного устранения последствий оккупации.
По итогам обсуждений законопроект был рекомендован пленарному заседанию Милли Меджлиса.
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