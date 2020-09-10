https://news.day.az/politics/1269508.html Азербайджан объявил в международный розыск двух армянских офицеров - Заявление Генпрокуратуры
Азербайджан объявил в международный розыск двух армянских офицеров - Заявление Генпрокуратуры
Два армянских офицера объявлены в международный розыск, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.
Провокации, совершаемые в последние месяцы на фронте армянской стороной, говорят о том, что страна-агрессор не только не хочет продолжать переговоры, а наоборот, всячески вновь пытается обострить ситуацию.
Периодические нападения провокационного характера армянской стороны срывают мирный процесс, носят характер открытого неуважения к нормам и принципам международного права, а также к резолюциям и решениям СБ ООН.
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