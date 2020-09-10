Армения втягивает Россию в прокси войну

Прошло почти два месяца с тех пор, как подразделения армянских войск предприняли попытку захвата стратегических высот на азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе. Провокация не удалась, однако на сегодняшний день противостояние вокруг оккупированного Нагорного Карабаха остается одним из наиболее взрывоопасных региональных конфликтов. Российская ежедневная газета "Московский комсомолец" в статье "Бремя союзничества" обратила внимание читателей на то, что июльская эскалация стала частью большой игры, направленной на ослабление позиций России.

Газета акцентирует внимание на том, что в качестве триггера эскалации была выбрана не линия соприкосновения в Нагорном Карабахе, а участок армяно-азербайджанской границы, находящийся вблизи от экспортных азербайджанских трубопроводов. Как раз тех самых, которые покрывают треть потребностей в газе энергозависимой Турции, предсказуемо предложившей "братскому Азербайджану поддержку любыми средствами". При этом официальный Ереван, используя формальный повод эскалации на межгосударственной границе, обратился за помощью к ОДКБ. Взвешенная позиция Кремля в июле не позволила ситуации перерасти в региональный конфликт с участием России и Турции. Более того, Москва, по всей видимости, просчитала истинные намерения своего союзника по ОДКБ. Так, в интервью газете "Труд" российский министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал в качестве катализатора эскалации именно "решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП, расположенный в 15 км от экспортных азербайджанских трубопроводов".

Однако попытки противопоставить Россию и Турцию на ключевом участке южных рубежей этим не ограничились. Очередной каплей масла в огонь стало заявление министра обороны Армении Давида Тонояна, о том, что у России и Армении "почти одинаковые противники".

"Сделанное в ходе официального визита в Москву, данное заявление преследует далеко идущие цели. Под прикрытием союзнических гарантий собственной безопасности, фактически реализуется стратегическая установка западных спонсоров армянской власти на вовлечение Москвы в затяжные и затратные прокси конфликты с членами НАТО "от Балтики до Кавказа". О деталях этой установки недвусмысленно говорится, в частности, в плане НАТО известном как "четыре по тридцать"", - пишет "МК".

Российская газета отмечает, что в большой игре, рассчитанной на стратегическое ослабление России, премьер-министр Армении Пашинян даже пошел на тактическое смягчение видимой части антироссийской политики, целенаправленно проводившейся им последние два года. Так, сразу после июльской эскалации, армянские власти отозвали финансовые претензии в отношении Южно-Кавказской железной дороги, являющейся "дочкой" РЖД. Однако при всех косметических уловках и под демонстративные антисоросовские выпады продолжается курс на внедрение в госаппарат, особенно, в сферу безопасности, питомцев отца "цветных революций". Так, главой нацбезопасности стал 29 летний Аргишти Кярамян, начавший свою деятельности с негласной люстрации "пророссийских" кадров. Секретарем Совбеза Армении назначен бывший директор местного отделения Transparency International Армен Григорян, а Следственную Службы возглавляет брат руководителя Фонда Сороса в Армении. И это список можно продолжить.

"МК" также обращает внимание на то, что, говоря об общности противников, армянский министр явно подразумевает одностороннюю поддержку России. Сама Армения, к примеру, не только не считает НАТО противником, а напротив - активно вовлечена в учения альянса, в том числе - на театре пресловутой дуги напряженности вокруг российских границ. Кроме того, армянские военные контингенты участвуют в натовских миссиях в Косово и Афганистане, в Ереване расположен Информационный центр НАТО и именно НАТО реализует в Армении программу по усовершенствованию управления вооруженными силами и борьбе с коррупцией. Армения даже отказалась выступить против провокационных резолюций, инициированных Грузией в ООН, в которых Россия упоминается не иначе как "агрессор".

Непредсказуемость политики Пашиняна проявляется и в отношении предложенного Россией подхода к, собственно, переговорам по нагорно-карабахскому урегулированию, очерченному еще весной в заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что на столе переговоров - поэтапный вариант. В ответ - из армянского МИД последовал демарш, фактически дезавуировавший Лаврова.

Таким образом, если следовать логике Тонояна, России предлагается потеря Азербайджана как стратегического партнера и перспектива вовлечения в прокси конфликт с наиболее дееспособным в военном плане членом НАТО - Турцией. При этом российское влияние в Закавказье попадает в зависимость от Армении и ее непредсказуемого премьера. А у Еревана оказываются развязаны руки для выполнения стратегической установки западных спонсоров на окончательное обнуление влияния России в Закавказье. Ведь именно синхронизация политики России в Закавказье с Азербайджаном предоставляла Кремлю эффективный рычаг влияния на непредсказуемого Пашиняна, что продемонстрировал и опыт "июльской эскалации", холодным душем заставившей "цветную власть" Армении отступить от наиболее одиозных антироссийских акций.

Все это укладывается в логику выбивания стабильных партнеров России по периметру противостояния с НАТО, способствуя сценариям альянса по превращению дуги напряженности в дугу "прокси войн".

Для предотвращения этого самого невыгодного для России сценария, необходимы четкие сигналы о недопустимости злоупотребления союзническими отношениями и дистанцирование от одиозных заявлений Еревана. Российское издание утверждает, что настало время активизации посреднической роли России, нацеленной на урегулирование нагорно-карабахского конфликта и стратегическую нейтрализацию попыток использования этого очага напряженности на важнейшем участке разворачивающейся масштабной геостратегической игры.