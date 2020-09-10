Началась трансляция передачи «Час Карабаха»

Государственный комитет по работе с диаспорой с целью более подробного информирования азербайджанцев мира и международной общественности о реалиях Карабаха осуществляет новые ТВ-проекты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вышел в эфир первый выпуск передачи "Час Карабаха" из этого цикла. Передача посвящена вопросу с какой целью была создана Нагорно-Карабахская Автономная область. В ходе передачи были даны ответы на вопросы азербайджанской молодежи, проживающей за рубежом.

Программа, транслируемая по Diaspor TV, а также в социальных медиа-ресурсах комитета и в Youtube-канале национальной платформы "Карабах - Азербайджан", подготовлена совместно с Центром исследований Карабах, функционирующим при Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики. Ведущим телепрограммы "Час Карабаха", богатой историческими фактами и документами, является доктор политических наук, профессор Эльчин Ахмедов.