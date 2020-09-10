Арзу Нагиев: Мощь армии Азербайджана радует друзей и печалит врагов

У нашей армии высокий потенциал. Государство, которое в свое время импортировало обычные патроны, теперь способно их экспортировать.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев.

По его словам, солдаты раньше привлекались к различным непрофильным работам, однако наблюдения показывают, что сегодня у солдат одна обязанность - служение Родине.

"Мы научились тактике ведения боя как в пустыне, так и в горах. Сегодня одной из самых эффективных армий, соответствующих стандартам НАТО, является турецкая армия, и мы с ними проводим совместные учения. Это показывает, что у нас высокий кадровый потенциал. Тот факт, что наше государство взяло четвертое место в конкурсе "Танковый биатлон" в Москве, имеет большое значение. То, что мы достигли этого результата, показывает, насколько у нас подготовленные кадры. Наши друзья радуются мощи армии Азербайджана, а враги - огорчаются", - сказал Арзу Нагиев.

Он добавил, что в настоящее время стремительно развивается и оборонная промышленность страны. Мы не только импортируем, но и экспортируем вооружения.

"Государство, которое в свое время импортировало обычные патроны, теперь само способно их экспортировать. Размер средств, выделяемых армии Азербайджана, равен размеру бюджета Армении. Это одна из составляющих мощи азербайджанской армии", - подытожил Арзу Нагиев.