Вышла в свет 101-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

Все регионы нашей страны развиваются. Молодежь в будущем должна работать так, чтобы это развитие было устойчивым, чтобы наша независимость была вечной. Поэтому еще раз хочу сказать - сколько бы мы ни повторяли, вреда в этом нет, - знания, грамотность, патриотизм, привязанность к Родине и национальные ценности должны быть превыше всего. Наши ценности веками защищали нас, как народ, как нацию, от ассимиляции. Родной язык, наша литература, искусство и национальное сознание. Мы ни в коем случае не можем утратить это, ни в коем случае! Пока я президент, я всеми силами буду стремиться к торжеству этих ценностей.

Эта цитата, приведенная в 101-й книге недавно вышедшего многотомника "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель", была взята из выступления главы государства 4 марта этого года на открытии комплекса ASAN Həyat в Товузе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Материалы, включенные в очередную книгу многотомника, охватывают февраль-март 2020 года.

В новой книге собраны материалы о государственном визите Президента Ильхама Алиева в Итальянскую Республику, переговорах, проведенных в ходе визитов президентов Турции и Туркменистана в Азербайджан, подписанных документах и заявлениях для печати.

В издание вошла информация о приеме Президентом Азербайджана прибывших в страну высокопоставленных лиц США, Великобритании и России, Европейского банка реконструкции и развития.

На всех встречах и переговорах глава государства подробно информировал об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, доводил до внимания, что на протяжении долгих лет Азербайджан страдает от терроризма, агрессивная Армения разрушила принадлежащие нашему народу древние религиозные и другие материально-культурные памятники.

В этом томе читатели смогут ознакомиться с текстами речей Президента Азербайджана на открытии инфраструктурных объектов, в том числе центра ASAN xidmət, больниц, парков, промышленных предприятий в ходе визитов в Геранбойский, Шамкирский, Газахский, Агстафинский и Товузский районы, материалами о его встречах с представителями общественности.

В новом издании нашли место также тексты глубоко содержательных речей Президента Ильхама Алиева на шестом заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и другие материалы.

При подготовке 101-й книги, выпущенной "Азернешр", использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).