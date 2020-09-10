Комитет Парламентской ассамблеи НАТО провел заседание

В формате видеоконференции состоялось заседание Комитета по вопросам гражданского измерения и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в заседании принял участие член делегации Милли Меджлиса (парламент) в ПА НАТО Кямран Байрамов.

В мероприятии принимали участие члены и ассоциированные страны НАТО.

В повестку вошли проекты-отчеты "Китай и глобальное либеральное устройство", "Повышение осведомленности о НАТО", а также организационные вопросы.

Представители стран-членов, выступившие в ходе заседания, высказали свои мнения по вопросам, дали предложения.

Выступая в заседании, Кямран Байрамов сообщил, что соответствующий проект - отчет полностью охватил усилия по повышению осведомленности о НАТО. В то же время депутат выразил уверенность в том, что и отдельные государства внесут вклад в дело по повышению осведомленности общественности о НАТО.

Он также выступил с предложением относительно пункта IV проекта - отчета "Пандемия COVİD-19" . В этом пункте подчеркивается, что НАТО приветствует обмен передовым опытом, достигнутым странами - членами в борьбе с кризисом.

Предложение заключалось в том, чтобы заменить слова "странами - членами" на "ассоциированными странами". Поскольку, к примеру Азербайджан, являющийся ассоциированным членом НАТО, с момента начала пандемии во всем мире в борьбе с коронавирусом на региональном и глобальном уровне выдвигает необходимые инициативы и предпринимает действенные шаги. Как пример глобальной солидарности в борьбе с COVİD-19, Азербайджан выделил ВОЗ добровольное пожертвование, направил гуманитарную помощь свыше 30 странам мира.

Докладчик проекта - отчета Ангель Тильвара довела до сведения участников, что приветствует эту идею и данное предложение будет вынесено на обсуждение в очередном заседании Комитета.

Далее Кямран Байрамов сообщил, что в целях обеспечения международной солидарности в борьбе с пандемией COVID-19, поощрения обмена передовым опытом в этой сфере, по инициативе Президента Ильхама Алиева, как председателя Движения неприсоединения, четвертого мая в формате Контактной группы Движения неприсоединения посредством видеоконференции состоялся Саммит, посвященный борьбе с коронавирусом. В ходе Саммита Президент Ильхам Алиев выступил с предложением о проведении посредством видеоконференции специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств. Предложение было единогласно одобрено членами Движения неприсоединения в Нью-Йорке, и до 130 стран-членов ООН официально поддержали эту инициативу.

Наряду с этим депутат Кямран Байрамов также предложил проведение Парламентской Ассамблеей НАТО специальной видеоконференции, посвященной роли и важности НАТО в борьбе с пандемией COVID-19.