https://news.day.az/politics/1269677.html Суд не удовлетворил ходатайство бывшего начальника отдела МИД
Суд не удовлетворил ходатайство бывшего начальника отдела МИД
В Сабаильском районном суде рассмотрено ходатайство о замене избранной в отношении бывшего начальника отдела Консульского управления МИД Нурупаши Абдуллаева меры пресечения в виде ареста на домашний арест. Н.Абдуллаев был арестован в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) в Министерстве иностранных дел (МИД).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Илькина Рустамли было объявлено решение суда.
Суд не удовлетворил ходатайство Н.Абдуллаева.
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