Суд не удовлетворил ходатайство бывшего начальника отдела МИД

В Сабаильском районном суде рассмотрено ходатайство о замене избранной в отношении бывшего начальника отдела Консульского управления МИД Нурупаши Абдуллаева меры пресечения в виде ареста на домашний арест. Н.Абдуллаев был арестован в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) в Министерстве иностранных дел (МИД).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Илькина Рустамли было объявлено решение суда.

Суд не удовлетворил ходатайство Н.Абдуллаева.