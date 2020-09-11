Армянская оккупация нанесла Азербайджану ущерб в размере $23 трлн

Помимо бесценных памятников истории и культуры, ущерб, нанесенный Азербайджану в результате армянской оккупации, оценивается более чем в 23 триллиона долларов. Армения не только оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, но и уничтожила на этих территориях национальные памятники культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате армянского вандализма были разрушены пещеры Азых и Таглар, являющиеся первыми поселениями людей, также уничтожены поселения Каракопек-тепе и Узерлик-тепе, которые в данный момент используются в военных целях.

Вандализму подверглись кладбища, гробницы, мечети, памятники Кавказской Албании на территориях Шушинского, Лачинского, Кельбаджарского, Зангиланского, Физулинского районов, а также национально-культурные ценности, свидетельствующие о существовании азербайджанцев на этих землях.

Армяне краской написали имена на стенах Азыхской пещеры.

Депутат Милли Меджлиса Жаля Алиева отметила, что можно привести один пример: все литературные образцы, созданные в очаге Ашиг Шамшир, написанные Мискином Абдалом, Ашигом Гурбаном, Ашыг Шамширом, были сожжены армянами дотла. Были осквернены памятники хану Шушинискому, Узеиру Гаджибейли и Хуршудбану Натаван.

Армяне используют мечети на оккупированных территориях для содержания животных

Отметим, что произвол армянских оккупантов на оккупированных территориях, умышленное разрушение памятников истории и культуры, противоречат Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, Европейской конвенции 1992 года и Конвенции ЮНЕСКО 1972 года.

Разрушение армянами наших памятников на оккупированных территориях продолжается и сегодня. Оккупанты ведут на этих территориях непрофессиональные раскопки, грабят находки и увозят их в Армению.

Всего на оккупированных территориях находится 13 мировых, 292 национальных и 330 местных памятников истории и культуры, 22 музея с более чем 40 000 экспонатов, 927 библиотек с 4,6 миллиона книг, 808 клубов, 4 театра и 2 концертных зала, 8 парков культуры и отдыха, 4 художественных галереи, 85 музыкальных школ. Все эти важные объекты до сих пор уничтожаются армянскими оккупантами.