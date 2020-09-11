Армянская оккупация нанесла Азербайджану ущерб в размере $23 трлн

Помимо бесценных памятников истории и культуры, ущерб, нанесенный Азербайджану в результате армянской оккупации, оценивается более чем в 23 триллиона долларов. Армения не только оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, но и уничтожила на этих территориях национальные памятники культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате армянского вандализма были разрушены пещеры Азых и Таглар, являющиеся первыми поселениями людей, также уничтожены поселения Каракопек-тепе и Узерлик-тепе, которые в данный момент используются в военных целях.

Вандализму подверглись кладбища, гробницы, мечети, памятники Кавказской Албании на территориях Шушинского, Лачинского, Кельбаджарского, Зангиланского, Физулинского районов, а также национально-культурные ценности, свидетельствующие о существовании азербайджанцев на этих землях.

Azıx mağarsında ermənilər boya ilə qayalara adlar yazıblar.

Армяне краской написали имена на стенах Азыхской пещеры.

Депутат Милли Меджлиса Жаля Алиева отметила, что можно привести один пример: все литературные образцы, созданные в очаге Ашиг Шамшир, написанные Мискином Абдалом, Ашигом Гурбаном, Ашыг Шамширом, были сожжены армянами дотла. Были осквернены памятники хану Шушинискому, Узеиру Гаджибейли и Хуршудбану Натаван.

Армяне используют мечети на оккупированных территориях для содержания животных

Отметим, что произвол армянских оккупантов на оккупированных территориях, умышленное разрушение памятников истории и культуры, противоречат Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, Европейской конвенции 1992 года и Конвенции ЮНЕСКО 1972 года.

Разрушение армянами наших памятников на оккупированных территориях продолжается и сегодня. Оккупанты ведут на этих территориях непрофессиональные раскопки, грабят находки и увозят их в Армению.

Всего на оккупированных территориях находится 13 мировых, 292 национальных и 330 местных памятников истории и культуры, 22 музея с более чем 40 000 экспонатов, 927 библиотек с 4,6 миллиона книг, 808 клубов, 4 театра и 2 концертных зала, 8 парков культуры и отдыха, 4 художественных галереи, 85 музыкальных школ. Все эти важные объекты до сих пор уничтожаются армянскими оккупантами.