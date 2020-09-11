Спикер парламента Азербайджана встретилась с министром торговли Турции

В рамках официального визита в Турцию председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой состоялась ее встреча с министром торговли этой страны Рухсар Пекджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом на своей странице в Twitter написала министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

В ходе встречи обсуждалось дальнейшее укрепление сотрудничества и предстоящие шаги в этом направлении.

Напомним, что спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова совершила первый официальный визит в Турцию.

В составе парламентской делегации глава Рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфат Аскеров, депутаты Севиль Микаилова, Фазиль Мустафа, Эльшан Мусаев, Турал Гянджалиев, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Визит завершится завтра, 12 сентября.