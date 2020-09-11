Милли Меджлис сегодня обсудит ряд вопросов

Сегодня будет проведено первое заседание осенней сессии парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании будет заслушан отчет о работе комитета, проведенной во время весенней и внеочередных сессий текущего года, утвержден план работы осенней сессии.

Кроме того, в повестку дня заседания включены семь других вопросов, обсуждаемых в первом чтении.

Будут обсуждены предложения о поправках в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана", в связи с учреждением юбилейной медали "10-летие (2012-2022) Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу", а также в Строительный и градостроительный, Трудовой, Уголовный, Гражданско-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях.

Также будут рассмотрены законопроекты об изменениях в законы "О предпринимательской деятельности", "О государственной службе", "О страховании от безработицы", "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год", "О правах ребенка", "О местных (муниципальных налогах и платежах", "О безналичных расчетах", "Об обучении (специальном обучении) лиц с ограниченными возможностями здоровья", "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре", "Об образовании", "О дошкольном образовании", "О профессиональном образовании", "О правах лиц с инвалидностью" и "Об общем образовании".