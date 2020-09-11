Сахиба Гафарова: Единство Азербайджана и Турции позволяет нам совместно строить будущее

Единство Азербайджана и Турции позволяет нам совместно строить будущее.

Об этом председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова сказала на встрече с министром торговли Турции Рухсар Пекджан, сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на Милли Меджлис.

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