https://news.day.az/politics/1269808.html Сахиба Гафарова: Единство Азербайджана и Турции позволяет нам совместно строить будущее - ФОТО
Сахиба Гафарова: Единство Азербайджана и Турции позволяет нам совместно строить будущее - ФОТО
Единство Азербайджана и Турции позволяет нам совместно строить будущее.
Об этом председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова сказала на встрече с министром торговли Турции Рухсар Пекджан, сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на Милли Меджлис.
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