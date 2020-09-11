Продлен срок ареста экс-главы ИВ Нефтчалинского района и других должностных лиц

Срок ареста экс-главы ИВ Нефтчалинского района Исмаила Велиева и задержанных с ним других должностных лиц продлен на 3 месяца, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что сегодня Сабаильский районный суд рассмотрел представления о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении экс-главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева и задержанных с ним других должностных лиц.

Представления были рассмотрены на заседании под председательством судьи Илькина Рустамли.

Напомним, что сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) 20 февраля провели специальную операцию в административном здании ИВ Нефтчалинского района, в ходе которой Исмаил Велиев был задержан в качестве подозреваемого по фактам злоупотребления должностными полномочиями, неоднократном получения взяток и присвоения средств в особо крупных размерах, а Вургун Акперов, Анар Джафаров, Вугар Нагиев, главный врач районной центральной больницы Тельман Захидов, заведующий районным отделом образования Аждар Керимов и другие - по фактам получения и дачи взяток.

По данным СГБ, собранные материалы обосновывают подозрения в том, что глава районной Исполнительной власти Исмаил Велиев, регулярно злоупотребляя должностными полномочиями, под различными предлогами требовал и вымогал денежные средства у руководителей образовательных, медицинских и других местных государственных учреждений.

Также материалы следствия дают основания полагать, что лично Исмаил Велиев, первый заместитель главы ИВ Вургун Акперов и заведующий отделом архитектуры и строительства Вугар Нагиев, с помощью подчиненных, под различными предлогами вымогали денежные средства у лиц, занимающихся на территории района частным предпринимательством.

В ходе осмотра рабочих кабинетов Исмаила Велиева, Вургуна Акперова, заместителя главы ИВ Гюльтакин Садыговой, заведующего отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Анара Джафарова на основании решения суда, были обнаружены и изъяты лично составленные списки денежных средств, полученных у должностных лиц органов местной исполнительной власти и других местных государственных органов, а также крупная сумма денег, документы и прочие улики, представляющие значение для следствия.

Материалы расследования дают основания полагать, что Исмаил Велиев обналичивал и присваивал часть государственных средств, выделенных на работы по строительству и ремонту, благоустройству, злоупотребляя должностными полномочиями, самовольно присвоил земельные участки на территории района, незаконным образом использовал их в личных целях, вел на этих территориях незаконные строительные работы.

В ходе следственных мероприятий, были обоснованы подозрения в том, что Исмаил Велиев различными путями присваивал зарплатные банковские карты безработных и малообеспеченных граждан, которые в рамках государственной заботы были привлечены к общественным работам.

Было установлено, что вышеуказанные факты злоупотребления должностными полномочиями, стали причиной случаев коррупции в образовательных, медицинских и других государственных учреждениях и предприятиях.