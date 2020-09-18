Щелчок по носу армянам от ЕСПЧ

Как уже сообщалось, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил иски армянских заявителей против Азербайджана по делу Рамиля Сафарова. Евросуд отклонил претензии о взаимосвязи инцидента с государством Азербайджан, расценив убийство Гургена Маркаряна как личный поступок Сафарова. Другим решением ЕСПЧ подтвердил, что по факту экстрадиции Рамиля Сафарова в Азербайджан не выявлено процессуальных нарушений, в связи с чем и иски против Венгрии также были отклонены.

Между тем, на днях стало известно о намерении армянских адвокатов обжаловать последние резолюции ЕСПЧ и добиться осуждения Азербайджана и Венгрии с привлечением их к соответствующей ответственности.

Прокомментировать решение ЕСПЧ, а также намерение армянской стороны обжаловать вердикты мы попросили доктора юридических наук, профессора Намика Алиева.

Обращение армянской стороны в ЕСПЧ по делу Рамиля Сафарова - это очевидная попытка добиться переквалификации его действий и каким-либо образом привлечь к ответственности Азербайджанское государство.

Безусловно, геббельсовский метод армянской пропаганды - многократное повторение лжи, чтобы в нее поверили, - был использован и в данном случае. Республика Армения надеялась, что в результате этого и в правовом поле деятельности Европейского Суда по правам человека судьи окажутся под влиянием их лжи. Никаких правовых оснований для удовлетворения армянских притязаний не было и в данном случае. Суд отклонил армянские утверждения о взаимосвязи инцидента с Азербайджанской Республикой, расценив убийство Маркаряна как личный шаг Рамиля Сафарова, подтвердив таким образом решение венгерского суда.

Совершенное офицером Сафаровым деяние было порождено агрессией Армении против Азербайджана, оккупацией 20 процентов территории нашего государства, этническими чистками азербайджанцев и других этносов, проживавших на оккупированных территориях, геноцидом в Ходжалы, другими преступлениями, совершенными армянскими оккупантами на захваченных азербайджанских землях. Кроме того, в соответствии с материалами дела, действия Сафарова были спровоцированы самими армянскими офицерами. Поэтому логичнее было бы армянам подать иск в ЕСПЧ о привлечении к ответственности виновную во всем этом Республику Армения и ее руководителей.

Евросуд принял именно такое, а не выгодное армянам решение благодаря действию правовых норм. Это и правовые последствия самого деяния, решение венгерского правосудия, согласно которому Рамиль Сафаров на момент убийства действовал как частное лицо, осуществление экстрадиции с соблюдением всех норм международного права, а также двусторонних азербайджано-венгерских соглашений. В связи с чем, иск против Венгрии был отклонен.

Действия азербайджанской стороны и после экстрадиции находятся в полном соответствии с нормами как международного, так и внутригосударственного (национального) права. Рамиль Сафаров был помилован в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджана и с учетом положений статьи 12 Конвенции о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 года (CETS № 112), которая предусматривает, что каждая сторона может объявить помилование, амнистию или уменьшить меру наказания в соответствии с действующей Конституцией или другими правовыми актами.

Поэтому, обращение армян в ЕСПЧ было бессмысленным и бесперспективным.

При этом следует отметить, что изменилась и атмосфера вокруг карабахского конфликта. Этому способствовали, в числе других факторов, и предыдущие решения ЕСПЧ, в которых была подтверждена территориальная целостность Азербайджана и признана оккупация Республикой Армения азербайджанских территорий.

Что касается надежд армянской стороны на обжалование данного решения Евросуда, то скажу так: в Армении также есть юристы, в том числе юристы-международники. Они прекрасно понимают бесперспективность этих шагов. Вопрос лишь в том, что они либо не могут противостоять этому националистическому угару, лишающему общество возможности трезво мыслить и осознать бесперспективность обжалования, либо речь идет просто об очередной возможности пропиариться. Представители Маркаряна и Макучяна уже обжаловали решение Палаты ЕСПЧ в Большую палату Европейского Суда. Однако опять-таки этот продиктованный националистическим угаром пиар превратится в очередное позорище для армян.

Лейла Таривердиева