Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона выступила с заявлением

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана выступила с заявлением.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в заявлении говорится:

"Армения продолжает делать провокационные заявления в адрес нашей страны как от своего имени, так и от имени так называемого "режима", созданного на оккупированных территориях Азербайджана.

"Глава" так называемого "режима" сообщил, что они выдвинули семь "принципов" урегулирования конфликта.

Некоторое время назад премьер-министр Армении Никол Пашинян также упоминал семь безосновательных и провокационных принципов. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подчеркнул, что мы выдвигаем только одно условие - Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана.

Как община мы заявляем, что Армения никогда не сможет обмануть мировое сообщество. Правда заключается в том, что Армения оккупировала 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана, провела этническую чистку, изгнала до 1 миллиона азербайджанцев с их родных земель и для сокрытия своей агрессии создала преступный режим на наших оккупированных землях.

Эти "принципы", проистекающие из безнаказанности и высокомерия, совершенно неприемлемы. Сторонами конфликта являются Армения и Азербайджан, а заинтересованными сторонами - армянская и азербайджанская общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана. Формат переговоров не может быть изменен.

Армения не только отвергает наше предложение диалога с армянской общиной Нагорного Карабаха, но даже отрицает само существование нашей общины. Это яркий пример политики азербайджанофобии, проводимой на государственном уровне в Армении. Самая большая уступка Азербайджана - это участие на протяжении многих лет в мирных переговорах. Урегулирование конфликта возможно только при полном выводе вооруженных сил Армении из Карабахского региона Азербайджана и возвращении всех вынужденных переселенцев в свои дома.

Недавние провокационные заявления и действия Армении свидетельствуют о том, что военно-политическое руководство страны готовится к очередному акту агрессии против Азербайджана. Однако, как в апреле 2016 года и июле 2020 года, азербайджанская армия даст противнику достойный отпор.

Наш родной Карабах будет очищен от армянской армии и ее марионеточного "режима". Оккупация наших исторических земель временная, и мы непременно вернемся на свои земли",- говорится в заявлении.