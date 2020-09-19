Армянский провал в ООН

В Нью-Йорке завершилась 74-я сессия и стартовала юбилейная 75-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Генсек ООН Антониу Гуттериш, открывая юбилейную сессию, подчеркнул, что борьба с пандемией COVID-19 должна оставаться в центре повестки дня Ассамблеи. Избранный председателем 75-й сессии турецкий дипломат Волкан Бозкыр заверил, что сделает все для наращивания борьбы с пандемией и приложит усилия к продвижению устойчивого развития и реформирования ООН.

Главной особенностью нынешней сессии является то, что проходит она в условиях пандемии в нетрадиционном формате. И самое главное - в связи с форс-мажорной ситуацией в мире будет организована специальная сессия в Нью-Йорке по коронавирусу. Специальная сессия, посвященная пандемии COVID-19, официально начала работу 10 июля. За прошедший период обсуждены процедурные вопросы внеочередного заседания и уже приняты некоторые решения. Заседание на уровне глав государств и правительств намечено на 5-6 ноября. Дата может измениться, но суть вопроса не изменится.

Напомним, что специальная сессия по борьбе с COVID-19 созвана по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В ходе состоявшегося 4 мая онлайн-саммита контактной группы Движения неприсоединения Президент Азербайджана выступил с инициативой о созыве специальной сессии Генассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной выработке странами мира совместных мер для противодействия пандемии коронавируса. Инициатива была поддержана всеми государствами-членами ДН, а после обращения генсека ООН к ней, присоединились и другие страны.

Как отмечал в интервью азербайджанским телеканалам Президент Ильхам Алиев, выдвигая эту инициативу, Азербайджан преследовал одну цель: объединить усилия уже в мировом масштабе. Должен быть применен единый подход, чтобы страны не замыкались в себе, чтобы развитые страны помогали тем, кто находится в тяжелом положении.

"Мы должны поднять данный вопрос, даже если на Генеральной Ассамблее ООН страны не придут к единому мнению. Мы поднимаем этот вопрос как ответственная страна мирового сообщества", - подчеркнул в интервью Президент Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер обозначил очень благородную и честную цель, достижение которой должно быть в интересах всего человечества. С началом осени пандемия перешла на новый, еще более серьезный виток, и сложившаяся ситуация просто кричит о необходимости совместных действий. В одиночку пандемию не победить. Именно этот посыл содержался в инициативе Баку. И трудно было представить, что найдется кто-то, кто выступит против благородной задачи совместного спасения человечества.

Но таковые нашлись.

Армения практически сразу начала истеричную кампанию против организации специальной сессии, действуя вразрез с логикой и здравым смыслом. Сама эта страна находится в тяжелом положении в связи с пандемией и, казалось бы, должна хвататься за любую возможность. Но оголтелая азербайджанофобия заглушает здравый смысл.

На протесты Армении никто внимания не обратил, и сессия начала работу. Этого позора Еревану показалось мало. Он попытался заблокировать избрание президентом 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН турецкого дипломата, но проиграл. А на днях армянская сторона сделала попытку забанить кандидатуру Бозкыра в качестве председателя специальной сессии. По требованию Армении кандидатура была поставлена на голосование, но результат разочаровал туркофобов.

Однако армянская сторона не унывает и рассчитывает на реванш хотя бы в каких-то поправках в документах и процедурах специальной сессии. Теперь армяне требуют убрать фразу "на уровне глав государств и правительств" из проекта постановления о правилах проведения спецсессии. То есть, не сумев обрубить азербайджанскую инициативу на корню, Ереван пытается хотя бы понизить уровень сессии.

Понятно, что требование армянской стороны будет снова отклонено. Специальная сессия созывается не для того, чтобы встретились дипломаты, врачи или эксперты. Площадка ООН - это самая высокая мировая площадка, и такие проблемы, как пандемия, с которой не способны справиться самые передовые державы, это тема для обсуждения на самом высоком уровне. Если Никол Пашинян или Армен Саркисян не хотят присоединяться к обсуждениям, это их личное дело. Но зачем выставлять свою страну на посмешище? Армяно-азербайджанский конфликт слишком хорошо известен миру, чтобы кто-то мог заподозрить в действиях Еревана объективность.

"На самом деле они поставили себя в очень смешное положение". Так прокомментировал протесты армян против азербайджанской инициативы Президент Ильхам Алиев. В интервью местным телеканалам в начале июля глава государства заметил, что по этому поводу посол Армении в ООН направил очень странное письмо. Азербайджанский лидер выразил недоумение по этому поводу, учитывая, что Армения сама является одной из стран региона, а может и мира, наиболее пострадавших от пандемии, и должна быть заинтересована. Кроме того, поведение Еревана определяется ксенофобской, расистской и фашистской сущностью его политики.

"Мишенью этой идеологии являемся мы. Их азербайджанофобская идеология проявляется и сегодня. Они сами себя изолируют от мира. Но этот шаг, конечно же, не может на что-либо повлиять. Просто мировая общественность еще раз повысит внимание к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, увидит, что именно поэтому был предпринят данный шаг, поэтому Армения возразила и вновь осталась в изоляции", - сказал Президент Ильхам Алиев.

К поражениям и конфузам армянской стороне не привыкать. Но вот интересно, как будут действовать власти этой страны, если специальная сессия ООН выработает какие-то решения и программы помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам. Встанет Ереван в эту очередь или будет гордо воротить нос, отказываясь от содействия, оказываемого по инициативе Азербайджана? Что-то подсказывает, что Ереван выберет второе.

Лейла Таривердиева