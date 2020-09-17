На заседании комитета НАТО был поднят вопрос об угрозе Армении для региона

В формате видеоконференции состоялось заседание Комитета по экономике и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, в котором приняла участие член делегации в ПА НАТО Малахат Ибрагимгызы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии участвовали представители стран-членов НАТО и ассоциативных стран.

В повестку дня были включены отчетные проекты "Кризис залива и глобальные энергетические рынки", "Черноморский регион: Экономические и геополитические обострения", а также организационные вопросы.

Выступая на заседании во время обсуждения второго отчетного проекта, азербайджанский парламентарий Малахат Ибрагимгызы отметила, что Азербайджан продолжает вносить положительный вклад в энергетическую безопасность Европы: "Недавние военные провокации на азербайджано-армянской границе продемонстрировали обострение ситуации в регионе. Особо хотелось бы отметить, что военная провокация в направлении Товуза была совершена в непосредственной близости (на расстоянии 15 км) от важных энергетических трубопроводов. В то время, когда весь мир борется с пандемией Сovid-19, Армения прибегает к провокациям. Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анна Акопян, посетив оккупированные территории Азербайджана, приняла участие в военной подготовке женщин, что еще больше накаляет обстановку. Обращаясь к ПА НАТО, я предлагаю принять серьезные меры по пресечению подобных шагов. Это очень важно для обеспечения энергетической безопасности Черноморского региона".

Ибрагимгызы поздравила турецких коллег в связи с разведанными в Черном море запасами газа, выразив надежду, что обнаруженные газовые месторождения внесут положительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы.

В заключение своего выступления она подчеркнула, что Президент Ильхам Алиев открыто заявил об официальной позиции Азербайджана в связи с растущей напряженностью между Турцией и Грецией.

"Верим, что деятельность Турции в рамках международного права в Восточном Средиземноморье будет служить миру и развитию в этом регионе", - сказала Малахат Ибрагимгызы.

Комментируя выступление Ибрагимгызы, представитель Латвии Иван Клементьев выразил ей признательность за выступление, добавив, что два года назад был в Азербайджане и хорошо знаком с энергетическими вопросами в регионе. Председатель комитета высоко оценил вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы.