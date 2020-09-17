Новый посол Пакистана приехал в Азербайджан

Новый посол Пакистана Билал Хайи приехал в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом посол написал в "Twitter".

"Я нормально доехал до Баку и принял пост посла Пакистана в Азербайджане. Я удовлетворен тем, что в моей карьере открылась новая страница и тем, что буду вносить вклад в укрепление двусторонних связей с братским Азербайджаном", - отметил пакистанский дипломат.