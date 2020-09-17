Главы парламентских комитетов по вопросам здравоохранения стран-членов ТюркПА провели заседание, посвященное COVID-19

Сегодня состоялась онлайн-встреча в формате видеоконференции руководителей Комитетов по вопросам здравоохранения парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, заседание было посвящено теме "Пандемия COVID-19: последствия и взгляд в будущее".

В мероприятии приняли участие председатели Комитетов по вопросам здравоохранения, депутаты парламентов Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана и представители секретариата ТюркПА. Модератором заседания был председатель Комитета по здравоохранению, семье, труду и социальным вопросам Великого Национального собрания Турции Реджеп Акдаг.

Выступивший на заседании председатель Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, Комиссии по окружающей среде и природным ресурсам ТюркПА, академик Ахлиман Амирасланов рассказал о работе, проделанной в Азербайджане в области борьбы с коронавирусом, а также достигнутых успехах.

Затем на мероприятии состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в области борьбы с вирусом, успешных методах и механизмах.