Состоялось первое заседание Комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана в период осенней сессии

Сегодня состоялось первое заседание Комитета по культуре Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в период осенней сессии.

Как сообщили в четверг Day.Az в Милли Меджлисе, председатель комитета по культуре Ганира Пашаева сначала поздравила депутатов по случаю начала осенней сессии Милли Меджлиса. Она подчеркнула, что руководство Азербайджана всегда уделяет особое внимание и заботу развитию культуры в стране. На членов парламентского комитета по культуре, который является законодательным органом в области защиты и развития азербайджанской культуры, также ложатся важные обязанности. Было подчеркнуто, что спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова также всегда уделяет внимание и оказывает серьезную поддержку деятельности Комитета по культуре.

Было отмечено, что для эффективной организации законодательной работы, более глубокого изучения имеющихся проблем в этой сфере на заседание приглашены первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов, главы НПО, действующих в сфере культуры. Затем на заседании был заслушан отчет о работе, проделанной Комитетом по культуре за весеннюю и внеочередную сессии Милли Меджлиса. Ганира Пашаева сообщила, что за отчетный период проведено шесть заседаний, обсуждено 14 вопросов, 13 из которых легли в основу законопроектов. Все законопроекты, обсужденные в Комитете в первом, втором и третьем чтениях, были приняты Милли Меджлисом.

Из 622 писем, предложений, заявлений и жалоб, поступивших в Комитет в период весенней и внеочередной сессий парламента, 554 были направлены в соответствующие организации для рассмотрения. Члены Комитета, проработавшие в течение всего лета, встретились примерно с 300 представителями интеллигенции в этой области и изучили существующие проблемы и недостатки в области культуры. Депутаты также чутко отнеслись к вопросам, волнующим избирателей.

После того как был заслушан отчет, выступил первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов. Он рассказал о задачах, стоящих перед сферой культуры и министерством, дал подробную информацию о проделанной за последние месяцы работе и перспективных планах министерства. Он сказал, что для сохранения и развития национальной культуры, которая является стратегическим направлением, ее пропаганды и продвижения как в стране, так и за рубежом, для превращения ее в прибыльную отрасль в соответствии с требованиями современности были учтены предложения экспертов и граждан.

Анар Каримов подчеркнул необходимость в поддержке со стороны Милли Меджлиса с целью решения ряда вопросов, довел до сведения участников заседания важность регулирования предусмотренных для внедрения нововведений со ссылкой на правовую базу.

Далее в Комитете состоялись широкие обсуждения. Депутаты Низами Джафаров, Новрузали Асланов, Ульвия Гамзаева, Азиз Алекперли, Ульвия Агаева поделились своими взглядами и предложениями.

Отчет о работе Комитета по культуре за весеннюю и внеочередную сессии парламента был признан удовлетворительным.

Проинформировав о рабочем плане Комитета на осеннюю сессию 2020 года Ганира Пашаева сообщила, что в предстоящей сессии наряду с прочими также будут вынесены на обсуждение законопроекты "О кинематографии" и "О защите и развитии Азербайджанского искусства мугам". Также в комитете будет проведен ряд слушаний на различные темы.

По итогам обмена мнениями рабочий план был утвержден

Вопросы, рассмотренные в комитете, были рекомендованы для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса.