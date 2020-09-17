В Азербайджане обсуждается законопроект "Об охране нематериального культурного наследия"

В Азербайджане необходимо подготовить и принять законопроект "Об охране нематериального культурного наследия".

Об этом на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по культуре сказал первый замминистра культуры, временно исполняющий обязанности (врио) министра культуры Анар Керимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, министерство культуры готово сотрудничать в этой сфере с Милли Меджлисом.

В свою очередь председатель Комитета Ганира Пашаева добавила, что в связи с этим вопросом будет создана Рабочая группа.